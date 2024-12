Zelenskõi kinnitas Jaapani meediale Põhja-Korea sõdurite hukkumist

«Ukraina president Zelenskõi ütles pühapäeval, et tapetud on esimesed Lääne-Venemaale paigutatud Põhja-Korea sõdurid, kes osalevad Moskva poolel sõjas Kiievi vastu,» seisis Kyodo Newsi uudises.

Zelenskõi kinnitusel on Kiievil tõendeid umbes 12 000 Põhja-Korea sõduri lähetamise kohta, kuid Ukrainal peavad olema kindlad tõendid enne Põhja-Korea sõjaväeohvrite täpse arvu avalikustamist.

Ukraina president ennustas, et tulevikus saadetakse eesliinile palju Põhja-Korea sõdureid ning on vaieldamatu, et Venemaa liider Vladimir Putin kasutab neid kahurilihana.