Baerbock hoiatas Hiinat seisukoha eest Ukraina sõja suhtes

«Sõda Ukrainas näitab, kui lahutamatult seotud on meie julgeolek Euroopas ja Aasias. Kui Põhja-Korea saadab Ukraina vastu sõdureid ja relvi ning Venemaa toetab Pyongyangi tuumaprogrammi, siis see ohustab rahu siin Euroopas ja samuti Indo-Vaikse ookeani piirkonnas. Selle asemel, et võtta ÜRO Julgeolekunõukogu alalise liikmena vastutus maailma rahu ja julgeoleku eest, läheb Hiina oma majandusliku ja sõjalise abiga vastuollu meie Euroopa põhihuvidega,» rääkis välisminister.