Biden andis poeg Hunterile enne karistuse määramist armu

President avaldas ametlikus avalduses arvamust, et tema poega koheldi ebaõiglaselt, kuna ta on presidendi poeg.

«Ükski mõistlik inimene, kes vaatab Hunteri juhtumite fakte, ei jõua muule järeldusele peale selle, et Hunter tõsteti esile ainult seetõttu, et ta on minu poeg. Ja see on vale,» ütles president avalduses, milles nimetas protsessi muu hulgas õigusveaks.