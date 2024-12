Esmaspäeval kell 18 kogunevad Eestis elavad grusiinid Viru väljakul asuva Gruusia saatkonna ette, et avaldada solidaarsust kodumaal elavatele kaasmaalastele.

Meeleavaldus on vastus Gruusia valitsuse hiljutisele otsusele peatada euroliiduga ühinemise läbirääkimised kuni 2028. aastani. Vastuoluline otsus on Gruusias kaasa toonud laiaulatuslikud protestid.

«Usume, et Gruusias toimuv ja Gruusia valitsuse tehtud otsused on vastuolus riigi eurointegratsiooni kursi ja Gruusia põhiseadusega. Seetõttu toetame Gruusia presidendi 28. novembri avaldust ja nõuame, et Gruusia suursaadik Eestis Zurab Hamašuridze võtaks selge seisukoha ning distantseeruks Gruusia valitsuse läänevastasest kursist. Vastasel juhul lõpetab Gruusia Maja alates 2. detsembrist 2024 igasuguse koostöö Gruusia saatkonnaga Eestis,» teatas Gruusia kultuuriseltside katusorganisatsioon Eestis.