Arstide erialaliidud pole rahul vastutuskindlustuse seadusega

«Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seadus (TOKVS) on vastu võetud kiirustades, pööramata tähelepanu selle mõjudele tervishoiuteenuste pakkumisele Eesti vabariigis. Vastutuskindlustuse seadus ei ole kooskõlas põhiseadusega ega hea õigusloome tavaga. Tekkinud olukord seab ohtu tervishoiuteenuste jätkusuutliku osutamise,» märgitakse petitsioonis.

«Patsiendikindlustuse vajalikkuse osas on tervishoiuteenuse osutajad ühel meelel - see on oluline samm edasi patsiendikeskse tervishoiusüsteemi suunas. Küll aga oli seaduse kooskõlastamise ja ka riigikogus vastuvõtmise ajal nii allakirjutanud ühendustel kui riigikogu liikmetel ja presidendil seletuskirja alusel teadmine, et seaduse rakendamisega seotud või selle alusel tekkivad kulud hüvitatakse tervishoiuteenuste osutajatele täielikult,» leiavad erialaliidud.

«Vahetult enne seaduse jõustumist jõudis sotsiaalministeerium aga tõdemusele, et mõju tervishoiu eelarvele on seni arvatust oluliselt suurem ning taganes lubadusest hüvitada vastutuskindlustusega kaasnevad kulutused tervikuna. Selle tagajärjel on seatud ohtu tervishoiuteenuste osutamise jätkusuutlikkus eriti väiksemate TTO-de poolt, kes ei suuda katta suurenevaid kulusid ka tervisekassa rahastamise väliselt osutatavate teenuste abil,» leidsid arstid.

«On arusaamatu, kuidas jäi sotsiaalministeeriumil tähelepanuta tõsiasi, et Eesti kindlustusturul pakub nõutavat kindlustusteenust vaid üks kindlustuspakkuja ning turule sisenemist piiravad tugevalt kindlustusvaldkonna eriregulatsioonid. Sellega on loodud tõsine turutõrge, kus seadus tekitab massilise nõudluse kindlustusteenuse järele, millele pakkujaid sisuliselt ei ole. On ju täiesti ilmselge, et selliselt kindlustusandjale loodud monopoolne seisund toob kaasa ebamõistlikult kõrged kindlustusmaksed. Puudulik planeerimine ja ülevaade seadusega kaasnevatest mõjudest – mille tõttu hiiglaslikud kulud on nüüd riigile üllatuslikud - ongi ilmselt põhjuseks, miks riik on loobunud oma lubadusest kindlustuskulud katta,» märkisid arstid.

Selleks, et tagada tervishoiuteenuste jätkusuutlikkus paluvad arstid sotsiaalministeeriumil kiiresti leida täiendav rahastus kindlustuskulude katmiseks, vaadata üle TOKVS §-s 11 sätestatud kindlustussummad ning kohandada need erinevate tervishoiuteenuse osutajate profiilist, osutatavate tervishoiuteenuste sisust ja kahjujuhtumi tekkimise tõenäosusest lähtuvaks ning vaadata üle piirangud, mis on käesoleva seadusega seatud, mille tõttu ei saa teised välisturgudel tegutsevad kindlustusfirmad Eesti turule tulla.