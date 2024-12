Välisministeerium keelas mitmele Gruusia võimuesindajale Eestisse sisenemise

Tsahkna sõnul kehtestati neile sissesõidukeeld, sest nad on osalenud ränkades inimõiguste rikkumistes, surudes vägivaldselt maha Gruusias toimuvad legitiimsed protestid.

«Gruusia rahvas võib oma õiguste eest seista, sest nende võimupartei on valetanud pikka aega ja süstemaatiliselt oma rahvale ning inimestel on õigus protestides näidata oma meelsust. Protestijate vastu suunatud vägivald on ebaproportsionaalne ning inimõigustevastane,» ütles Tsahkna.