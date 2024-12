«Ajalehe «Haabersti» oktoobrikuu numbris on linnaosavanemast Anna Levandist (Isamaa) neli fotot ja tema nime on tekstides mainitud 20 korral. Linnaosavanema asetäitja Rain Veetõusmest (Isamaa) on kaks pilti ja tema nime on mainitud kolmel korral. Lisaks veel on koalitsioonipoliitikuid kolmel fotol ja neid on nimeliselt mainitud 11 korral. Ainuüksi Isamaa poliitikuid on fotodel kokku kaheksal korral ja nende nimesid on tekstides mainitud 31 korda. Ja seda kõike 12-leheküljelises lehes. Kokku on selles lehes tänase Tallinna linnavõimu koalitsioonipoliitikud (Isamaa ja RE) fotodel üheksal korral ja neid on 33 korda nimepidi mainitud,» seisab kaebuses.