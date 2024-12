Riigikohus tunnistas elektrituruseaduse osaliselt põhiseaduse vastaseks

Riigikogu kehtestas elektrituruseaduse muudatustega võrguga liitujale kohustuse, et tootmissuunalise liitumise korral tuleb võrguettevõtjale maksta tagatis. Erandina tagatist ei nõutud, kui liituja oli tasunud vähemalt 70 protsenti liitumistasust. Samuti pidid juba taotluse esitanud või lepingu sõlminud liitujad tasuma tagatise 60 päeva jooksul seaduse jõustumisest.

Muudatuse eesmärk oli tagada ja kiirendada taastuvenergiale üleminekut selle kaudu, et isikud, kes olid tootmissuunalise liitumislepingu sõlmimisega reserveerinud võrgumahu, kuid kes energiat ei tootnud (nn fantoomliitujad), vabastaksid reserveeritud võrgumahu.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium selgitas, et tagatise nõudmine oli iseenesest põhiseaduspärane, samuti selle maksmise kohustuse panemine neile arendajatele, kes olid juba taotluse esitanud või lepingu sõlminud. Küll nägi riigikohus probleemi tagatise andmise kohustuse tähtajas.

Seadusandja seatud eesmärk minna võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt aastaks 2030 üle taastuvenergiale, et vähendada CO2 heidet, ja tagada energiavarustuskindlus, mis väljendub eeskätt taskukohases jätkusuutlikus energias, on kaalukad eesmärgid. Lõppastmes teenib muudatus eesmärki, et Eesti riik vähendaks CO2 heidet ja tagaks energiavarustuskindluse.