Sajad patsiendikindlustused on tegemata. Terviseamet: vaadake oma äriplaan üle!

Tervishoiuteenuste pakkujad pidid sõlmima uue kohustusliku patsiendivastutuskindlustuse 1. detsembriks. Terviseameti andmeil on sõlmitud 1384 lepingut. Kindlustust pole 263 asutusel, kel on kokku 395 kehtivat tegevuslitsentsi erinevate tervishoiuteenuste osutamiseks. Seaduse järgi peaks terviseamet nüüd neid litsentse hakkama puuduva kindlustuse tõttu ära võtma.

Kindlustus võimaldab patsientidel oluliselt lihtsamini ravivigade eest hüvitist saada. Probleeme tekitab see, et ennustamatule tulevikule viidates on teised kindlustusfirmad peale PZU loobunud kindlustust pakkumast, mistõttu küsib PZU soolast hinda. Varem kindlustuskulu korvata lubanud tervisekassa räägib praegu kuni poole kindlustussumma korvamisest, teist poolt pole tervisekassa rahastusel töötavatel meditsiiniasutustel aga kuskilt võtta.