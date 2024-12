Uus strateegia ühendab inimeste, loomade ja keskkonna tervise

Kanarbik toonitas, et strateegia on oluline resistentsuse ohu vähendamiseks. «Kuigi antibiootikumide tarbimine Eestis on madalam kui Euroopas keskmiselt, teeb muret laia toimespektriga antibiootikumide liigne kasutamine. Strateegia eesmärk on suurendada teadlikkust, tõhustada nakkuste ennetust ja piirata resistentsete mikroobide levikut, et säilitada modernse meditsiini võimekus nii praegu kui ka tulevikus,» märkis Kanarbik.