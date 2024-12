Zelenskõi allkirjastas sanktsioonid Venemaale droonide tarnijate vastu

Zelenskõi lisas, et Ukraina teeb tihedat koostööd rahvusvaheliste partneritega viimaks sanktsioonid vastavusse liitlasriikide poolt rakendatud sarnaste meetmetega.

Euroopa Ülemkogu uus alaline eesistuja António Costa ütles pühapäeval, et Euroopa Liit on teadlik olemasolevatest probleemidest Venemaa kõrvalehoidmisega rahvusvahelistest sanktsioonidest, kuid kuna Moskva saab kriitilisi komponente ja varuosi kolmandate riikide kaudu, siis on nende skeemide peatamiseks vaja kogu maailma ühiseid jõupingutusi.