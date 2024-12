Saksamaa jätkab Ukraina toetamist vaatamata muutustele maailmas

«Tahan tänada kantslerit isiklikult, aga ka kogu Saksamaad ja kogu Saksa rahvast, kes meiega nii kindlalt seisavad. Ukraina jaoks on ülioluline, et Saksamaa toetuse tase tulevikus ei langeks. See on kõige olulisem ja õigeaegsem signaal kõigile meie teistele partneritele. Kohtumisel kantsleriga leppisime kokku, et Saksamaa jätkab Ukraina toetamist vastavalt vajadusele ja hoolimata sellest, mis toimub globaalses poliitikas või kuidas tunded võivad muutuda,» seletas riigipea.