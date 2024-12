Põhja-Tallinna Krulli kvartalisse tekib uus elu- ja ärikeskkond

Põhja-Tallinnas on toimumas olulised linnaehituslikud muutused - ajaloolistest tehasepiirkondadest on tootmine välja kolimas ning asemele on tekkinud kunagisest tootmistehnoloogiast erinev väiketootmine, äritegevus, kavandatud on uued korterelamud. Piirkonna pikaajalise elujõulisuse ja linnaehitusliku terviklikkuse tagamiseks on oluline mitmekesistada alade kasutust, et lisaks elamutele tekiks juurde büroo- ja äripindasid koos uute töökohtade ja vaba aja veetmise võimalustega. Rohkem kui 125 aastat tagasi Kopli tänavale rajatud moodsa metalli- ja masinatööstusettevõte tehasekompleksi taaselustamine näeb ette sellise kaasaegse kvartali loomist.