Kohus tunnistas kaks ettevõtjat Tallinna Sadama töötajale altkäemaksu andmises süüdi

Sadama endisest töötajast energeetikaosakonna juhataja oli oma töökohal positsioonis, kus sai oma vastutusalasse kuuluvate tööde üle teostada kontrolli ja neid endale vajalikus suunas suunata, seda nii tööde teostajate, tööde sisu kui ka maksumuse üle otsustades ning sellist tugevat kontrolli ta ka teostas – seda kinnitasid ka kohtus ülekuulatud tunnistajad mööndes, et töötajale oli keeruline vastu vaielda ja üleüldse suhelda ning sel põhjusel tihti ka lihtsalt alluti. Tegemist oli seega justkui jõupositsiooniga, mis võimaldas kokkuvõtvalt aastate viisi oma rolli sadamast tööandja suhtes kuritarvitada, enda kasuks ära kasutada, tegutseda ebalojaalselt ja ausat konkurentsi kahjustavalt ning saada selle eest meelehead läbi oma usaldusisiku äriühingute. Nii-öelda vahekehasid oli kokkuvõtvalt üle kümne ning neid kasutati selleks, et hüve toimetada endise sadama töötajani.

Altkäemaksu anti ka nii, et tasuti sadama töötaja pere kulutusi. Seega kohus nõustus, et endine sadama töötaja kuritarvitas oma pädevust aastate viisi, mille eest sai pikaajaliselt vastutasuks hüve. Kohus luges tõendatuks, et Zavarzin tasus endisele sadama töötajale seega altkäemaksu üle 200 000 euro, Truss üle 80 000 euro ning viimane aitas kaasa ka Energiaring OÜ ja Arpe OÜ poolt antud altkäemaksule kokku üle 40 000 euro ja selle endise sadama töötaja poolt vastuvõtmisele.

Karistuste mõistmisel arvestas kohus sellega, et ühelgi süüdistataval polnud kehtivat kriminaalkaristust ja kriminaalmenetlus on kaua kestnud (kohtueelses menetluses aastatel 2018-2023). Samuti arvestas kohus Trussi puhul seda, et ta mõistetakse süüdi nii täideviimises kui ka osavõtus. Juriidilise isikute puhul arvestas kohus äriühingute käibeid ning seega võimalikku karistuse individuaalset mõju. Kõike seda kaaludes pidas kohus võimalikuks, et kõigile süüdistatavatele mõistetakse siiski tingimisi karistused.