President Karis kiitis eriarsti visiiditasu tõstmise heaks

Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadusega lõpetatakse üksi elava pensionäri toetuse maksmine vanaduspensionäridele, kes on ööpäevaringsel hooldusel, ööpäevaringsel erihooldusel või kogukonnas elamise teenusel. Üksi elava pensionäri toetust makstakse edaspidi vanaduspensioniealisele üksi elavale pensionärile, kelle sissetulek jääb alla toetuse maksmise määra, mis sel aastal on 853 eurot.

Sotsiaalhoolekande seaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seadusega paraneb psühhosotsiaalse ja psühholoogilise abi kättesaadavus kohalikul tasandil. Kui seni on kohalikel omavalitsustel tulnud vaimse tervise teenuste pakkumiseks taotleda riigilt raha, siis edaspidi on see igal aastal arvestatud omavalitsuste toetusfondi proportsionaalselt elanike arvuga. See võimaldab väiksematel omavalitsustel pakkuda vajalikke vaimse tervise teenuseid.