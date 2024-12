Kohus pikendas hundijahi keeldu kohtumenetluse lõpuni

Halduskohtu hinnangul ei ole keskkonnaameti korralduses huntide küttimiseks hinnatud hundi kaitsestaatust riiklikul tasandil ning seda on peetud vastuolus olevaks Euroopa Liidu õigusega.

MTÜ Eesti Suurkiskjad pöördus Tallinna halduskohtu poole Keskkonnaameti hundi küttimismahu vaidlustamiseks ja esmase õiguskaitse korras hundijahi peatamiseks. Kohus leidis, et jahi jätkumine võib kaasa tuua pöördumatuid tagajärgi Eesti hundipopulatsioonile, mille hilisem kõrvaldamine oleks oluliselt raskendatud või võimatu.

Kohtu hinnangul on kaebusel väga head eduväljavaated, kuivõrd Euroopa Kohtu praktika järgi tuleb küttimismahtude määramisel tagada kaitsealuse liigi soodne seisund. Kuigi keskkonnaamet tugines Balti populatsiooni kaitsestaatuse hinnangule, rõhutas kohus, et Eesti kontekstis on vajalik hinnata liigi seisundit esmalt kohalikul tasandil ja riigi tasandil ning kui hundi seisund on soodne, siis võimalusel hinnata hundi kaitsestaatust piiriüleselt.

Eesti hundi populatsioon on Rahvusvahelist Looduskaitseliidu (International Union for Conservation of Nature, IUCN) kriteeriumite järgi klassifitseeritud «ohualdis», kuid sellele hinnangule vaidlusaluses korralduses tuginetud ei ole. Euroopa Kohtu kohtupraktikas on sellisel juhul küttimise lubamist peetud vastuolus olevaks Euroopa Liidu õigusega.

Kohus leidis, et keskkonnaameti korralduse kohaselt on küttimismahud suunatud kahjustus- ja loomakasvatuspiirkondadesse, kuid samas ei nähtu veenvat korrelatsiooni küttimismahu ja kahjujuhtumite arvuga ohjamisalal.