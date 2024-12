Tallinna abilinnapea Jašin palus komisjonil uurida Narva linnavalitsuse pressiteadet

«Murekoht on siis selles, et erakonna seisukohti ei saa transleerida ühe omavalitsuse kommunikatsiooniteenistuse kaudu,» leidis Jašin. Erakondade rahastamise järelevalve komisjon on Jašini sõnul asja uurinud ja leidnud, et pressiteates on erakondliku kommunikatsiooni tunnused sees. Jašin, kes on ka ise erakondade rahastamise järelevalve komisjoni liige, ütles BNS-ile, et tema teada saatis komisjon ärakuulamiskirja, millele Jaan Toots ja Keskerakond peavad vastama.

Pärast saadud selgitusi otsustab Jašini sõnul komisjon, kas Jaan Toots või Keskerakond peavad tasuma linnavalitsuse saadetud pressiteate eest. «Omaette huvitav küsimus on, kui palju selline asi võiks maksta,» arutles Jašin.

Erakondade järelevalve komisjoni aseesimees Kaarel Tarand ütles BNS-ile, et Narva linnavalitsusel saadetakse selgitus, et neid korrale kutsuda. «Eesmärk on neid korrale kutsuda, aga mitte läbi viia menetlust, kuna tegemist pisirikkumisega. Ent pisiasjadest hakkab asi pihta. Omavalitsust ei tohi kasutada partei tööks,» rõhutas Tarand.

Erakondade järelevalve komisjoni protokollist selgub, et komisjon otsustas teha Jaan Tootsile ja Keskerakonnale selgituste saamiseks järelepärimise.

31. oktoobril toimus kogu Eestis maksude vastane protestiaktsioon, mille raames peatati sümboolselt kohvikutes, restoranides ja hotellides töö kümneks minutiks. Narva linnavalitsuse pressiteate kohaselt avaldas Narva linnapea Jaan Toots, kes on ka Keskerakonna aseesimees, mitte ainult toetust protestile, vaid osales aktsioonis isiklikult ühes Narva ettevõttes, väljendades oma solidaarsust sektoriga.

«Keskerakond on praegu valitsuse liigse maksukoormuse vastu, mis ainult süvendab olemasolevaid probleeme. Valitsus ei peaks püüdes riigikassat täita, keskenduma vaid ettevõtjate ja maksumaksjate taskutele. Selline poliitika on tupiktee, mis viib massilise ettevõtete sulgemiseni ja meie kodanike elatustaseme languseni,» vahendas Narva linnavalitsus Jaan Tootsi sõnu.

Toots rõhutas, et need maksud ei lahenda praeguse valitsuse loodud süsteemseid probleeme, vaid süvendavad vaesust ja tekitavad ettevõtjatele raskeid tingimusi. «Me ei saa lubada olukorda, kus ettevõtted on sunnitud sulgema uksed tarbijate ostujõu languse tõttu. Täna on ettevõtjad ja kodanikud oma võimaluste piiril, ning see nõuab valitsuse poliitika kohest ümbervaatamist,» lisas Toots.

Aleksei Jašini sõnul võeti pressiteade pärast tema tähelepanu juhtimist Narva linnavalitsuse kodulehelt maha. Linna Facebooki lehel on see siiani alles.