Gruusia välisministeerium kutsus sissesõidukeelu tõttu välja Balti suursaadikud

Gruusia välisministeerium rõhutas kohtumisel Leedu suursaadikule Darius Vitkauskasele, Eesti suursaadikule Marge Mardisalu-Kaharile ja Läti suursaadikule Lolita Lenkevičale, et sellised sammud ei ole kooskõlas riikidevahelise partnerlusega.

Gruusia välisministeeriumi teatel järgib riik rahvusvahelisi norme ning riigivõimud tegutsevad vastavalt põhiseadusele ja rahvusvahelistele standarditele, et tagada avalik kord ja julgeolek. Meeleavalduste mahasurumise kohta ütles välisministeeriumi esindaja, et õiguskaitseorganitel on kohustus tagada protestide rahumeelne väljendus ja reageerida seaduserikkumistele.