«Ta naeratas ja ulatas mulle rahapaki!» Petised võtsid Mustamäe naiselt korteri ja raha

Politseil õnnestus tabada petuskeemis osalenud Kopli ametikooli 19-aastane õpilane Kristjan Mets, kes naiselt petukõnekeskuse juhendamisel sularaha vastu võttis. Kohus mõistis Metsa kelmuste eest vangi ja kohustas teda hüvitama naisele 105 000-eurose kahju, kuid väljavaade vangis istuvalt noormehelt raha kätte saada on kesine.

76-aastane mustamäelane Jelizaveta (ohvrite nimed muudetud – toim) sai tänavu 11. märtsil imeliku telefonikõne. Naishääl ütles vene keeles, et Jelizaveta​ kontolt SEB Pangas on võetud 5000 eurot, ja katkestas kõne. Paari tunni pärast sai Jelizaveta uue kõne, milles sama naishääl teatas, et kontolt võeti veel 5000 eurot, ja kõne katkes jälle.