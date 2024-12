Tegemist on umbes kümne hektari suuruse alaga, mille arenduse valmimine suurendab märkimisväärselt Põhja-Tallinna elanike arvu. Linnaplaneerimise valdkonna abilinnapea Madle Lippuse (SDE) sõnul on tegemist ajaloolise masinatehase hoonete kompleksiga, kus on aastate jooksul sees olnud erinevad tööstused. «Nüüd kavandatakse seda väga mitmekesiseks elu- ja ärikeskkonnaks, aga eesmärgiks on ka võimaluse korral säilitada seal mingi väiketootmine,» ütles Lippus.