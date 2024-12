«Meil on peale viit aastat Tallinna kesklinnas tekkinud liiklusõnnetuses vigasaanute osas langustrend. See on väga positiivne. Numbrilistes näitajates tähendab see seda, et 23 jalakäijat on vähem vigastada saanud, see on 43 protsenti võrreldes eelmise ja üle-eelmise aastaga. Autodega seotud liiklusõnnetused on langenud veerandi võrra, 102 õnnetuselt eelmisel aastal 75 peale sel aastal. Kergliikurite vaade on jäänud samaks, langustrend algas eelmisel aastal ja püsib 77 kannatanu juures eelmisel ja sellel aastal,» rääkis Põhja prefektuuri liiklusjärelevalve juht Taavi Kirss ETV hommikuprogrammis.

«Kui ma liikluspolitseisse tööle tulin, võtsin eesmärgiks kaitsta vähem kaitstud liiklejaid ja koos Tallinnaga sai see projekt ellu viidud,» lausus Kirss.

Piirkiiruse ületamisi on Tallinna kesklinnas tuvastatud poolteist korda rohkem. «Aga see ei ole vist eriti uudisekünnist ületanud ja kiiruseületamisi tuleb kindlasti veel. Arvan, et see peamine positiivne tulemus kiiruse alandamisega on see, et inimesed märkavad rohkem ohtlikke olukordi, et nad suudavad reageerida kiiremini, vigasaanute arv langeb ja vigastused ka vähenevad,» ütles Kirss.

Alandatud piirkiirusega aladel, eriti just kesklinnas, on süütegude arv võrreldes eelmise aastaga kasvanud. Piirkiirust vähendatakse Kirsi sõnul kohtades, kus erinevat tüüpi liiklejad kokku sattuvad, kus on suurem liiklustihedus ja kus erinevate liikumiskiirustega liiklejad on üksteise teede peal. Seal on õnnetuse oht suurem ja selle võrra on kiiruste madaldamisega õnnetuste riski vältida.

«Ma tahan sellega öelda, et võibolla see projekt näitab, et on võimalik teatud hoiakuid ja põhimõtteid muutes liiklust turvalisemaks teha. See on oluline. Tallinna linnaruum muutub praegu päris jõudsalt turvalisuse poole. Mingeid kompromisse peab alati liiklejate vahel tegema ja seda, kus piirkiirust alandada, peab igas konkreetses kohas eraldi kaaluma,» ütles Kirss.