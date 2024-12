Uus välisvalgustus võimaldab ka pimedal ajal Tallinna Botaanikaaeda külastada

«Botaanikaaia uus valguslahendus loob inimestele hea võimaluse ka pimedal ajal veeta värskes õhus kvaliteetselt aega: avamaa maastikud on kenasti valgustatud, ümberringi on vaikus ning kostub looduse hääli,» lausus abilinnapea Pärtel-Peeter Pere.

Uue valgustuslahenduse eelised on mitmekülgsed. Lisaks valgustitele vahetati välja ka vanad tsingitud terasmastid, mis asendati ümbritsevasse keskkonda paremini sobituvate antratsiithalli värvi terasmastidega. Tumeda värvi tõttu on uued valgustusmastid visuaalselt vähem märgatavad, mis aitab säilitada botaanikaaia loomulikku ilu ja atmosfääri.

«Selleks, et ka tööl käivad inimesed saaksid külastada botaanikaaeda mitte ainult nädalavahetusel, vaid ka nädala keskel, oleme talvehooajal kolmapäeviti avatud kella seitsmeni õhtul. Samuti on kogu botaanikaaia avamaa avatud iga päev kella kaheksani õhtul. Nii on kõigil võimalik nautida vaikust ja puhkavat loodust ka pimedal ajal. Kokkuvõttes aitab uus valguslahendus kaasa botaanikaaia keskkonnahoidlikule majandamisele ja külastajate rahulolu tõusule, avardades ühtlasi külastamisvõimalusi,» rääkis Tallinna Botaanikaaia direktor Urve Sinijärv.