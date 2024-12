Tallinna Kesklinna valitsus kergitas Moskva metropoliidi kantselei üüri

«Kuigi Kesklinna valitsus on Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikuga sõlmitud üürilepingu üles öelnud, ei ole kirik neid ruume vabastanud. Sellealane kohtuvaidlus on pooleli ja nii kaua, kui nad jätkavad nendes ruumides tegutsemist, esitab linnaosa valitsus neile selle eest iga kuu kahjuhüvitise arveid,» selgitas Kesklinna vanem Sander Andla.

Varem oli kahjuhüvitise suurus 819,48 eurot kuus ehk sama summa, mida kirik maksis linnale ruumide üürimise eest. Novembris tellis Kesklinna valitsus Pikk tn 64/1-4 asuvale kinnistule turuhinna ekspertarvamuse, mille järgi on MPEÕK kasutuses olevate pindade turuüür 1706,70 eurot kuus.

«Mina ei pidanud põhjendatuks, et rentnik, kellega linn on üürilepingu lõpetanud, jätkab linnale kuuluval pinnal tegutsemist ja seda veel turuhinnast märgatavalt väiksema tasu eest. Niisiis tõstsime kahjuhüvitise summa turuhinna tasemele. Pikemas vaates olen muidugi jätkuvalt seisukohal, et MPEÕK-l tuleb vanalinnas asuvad kontoriruumid vabastada,» lausus linnaosavanem.