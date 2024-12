Tallinn valmistub Tondiraba ujula rajamiseks

Abilinnapea Viljar Jaamu sõnul on projekt saanud erinevatelt sihtrühmadelt tagasisidet, mis rõhutab vajadust kujundada ujula multifunktsionaalseks. „Lisaks 50-meetrisele olümpiastandarditele vastava ujula rajamisele peame kaaluma ka teiste basseinis harrastatavate veespordialade vajadusi. Selline mitmekülgne ja mitme basseiniga lahendus vastaks erinevate spordialade esindajate ootustele ja tõstaks oluliselt Tallinna veesporditaristu taset. Samuti toetab see meie eesmärki pakkuda elanikele mitmekesiseid ja kaasaegseid spordiharrastuse võimalusi,“ märkis Jaamu.

Enne projekteerimistöödega alustamist tutvuvad Tallinna linnavaraameti ning kultuuri- ja spordiameti esindajad Leedus sarnase multifunktsionaalse ujulaga, et koguda kogemusi ja parimaid praktikaid. Tallinna linnavaraameti juhataja Hardi Alliksaar selgitas, et visiit on oluline osa projekti ettevalmistustööst. „Meie eesmärk on rajada Tallinna lahendus, mis vastab nii tippsportlaste kui ka harrastajate vajadustele. Kuna reguleeritava sügavusega basseini rajamisel meil kogemus puudub, soovime õppida leedukate kogemusest ja rakendada nende teadmisi siinse kompleksi arendamisel. Tahame pakkuda lahendust, mis sobib mitmele veespordialale, mitte ainult ujumisele,“ selgitas Alliksaar.