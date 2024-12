Otsustatud: noortel on nüüd kohustus koolis käia 18. eluaastani

Riigikogu kultuurikomisjoni liige Heljo Pikhof (SDE) sõnas pressiteate vahendusel, et tänases maailmas ei ole üheksa klassi kooliharidust kaugeltki piisav, et saada elus hakkama - madala haridusega inimeste seas esineb palju rohkem tööpuudust.

«Meil on igal aastal 550–650 noort, kes pärast põhihariduse omandamist ei jätka koolipingis. Lisaks langeb esimesel aastal kesk- ja kutseharidusest välja pea sama suur hulk noori. Täna on iga viies noor ilma keskhariduse või kutsekvalifikatsioonita.»

Haridus​minister Kristina Kallase sõnul on see väga oluline samm Eesti noorte tuleviku toetamisel. «Tänapäeva maailmas ei ole vaja lihtsalt kauem koolis käia – on vaja kogu aeg õppida. Uus pikendatud õppimiskohustus asendab kooliskäimise kohustuse õppimise kohustusega. Reformi eesmärk on vähendada põhihariduse järel õpinguid mittejätkavate noorte osakaalu alla viie protsendi ning tagada, et kõigil noortel oleks võimalus omandada kas keskharidus või kutseoskused. Selle tulemusel siseneb Eestis järgnevatel aastatel tööturule igal aastal ligi 1200 kvalifitseeritud noort rohkem,» rõhutas Kallas.