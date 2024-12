Lasnamäe sotsiaalkeskus sai uue maja

Projekteerimisel ja ehitamisel on arvestatud nii kaasaegse hoolekande kui ka energiatõhususe põhimõtetega.

Linnapea Jevgeni Ossinovski sõnul peab Tallinn oluliseks sotsiaalteenuste kvaliteedi parandamist. «Loomulikult on kvaliteetse teenuse üheks oluliseks osaks ka tänapäevane hoone, mis Lasnamäe sotsiaalkeskusel nüüd on olemas. Samal ajal on oluline arendada ka eakatele suunatud teenuseid ning nõnda ongi uuel aastal eakatel võimalik osa saada uuest algatusest, millega pakume võimalust osaleda tasuta juhendatud sporditreeningutel. Sellega toetame eakate füüsilist valmisolekut ja soodustame aktiivsemat sotsiaalset läbikäimist,» ütles Ossinovski.

Sotsiaalkeskuse vana hoone lammutati ja selle asemele rajati uus kahekordne maja. Uue hoone projekteerimisel ja ehitamisel pöörati erilist tähelepanu ligipääsetavusele. Hoonesse on paigaldatud lift ning mõlemal korrusel on invanõuetele vastavad tualettruumid. See tagab hoone kasutamise mugavuse kõikidele külastajatele, sealhulgas liikumispuudega inimestele.

Hoone funktsioonid on jagatud kolmeks: eakate päevakeskus, laste päevakeskus ja koduteenuse korraldamise ruumid. Sellest tulenevalt on maja jagatud kaheks eraldi pooleks. Iga teenuseliigi jaoks on loodud eraldi töö- ja tegevusruumid, mille juurde kuuluvad ka toitlustamise ja hügieenivõimalused. Keldrikorrusel asuvad abiruumid ja soojasõlm, pööningul paiknevad tehnoruumid. Ühiseks kasutamiseks mõeldud saalid paiknevad teisel korrusel. Katusele on paigaldatud päikesepaneelid, mis toodavad elektrit ja toetavad keskkonnasäästlikku tegevust.

Lasnamäe sotsiaalkeskus asutati 1996. aastal, et toetada Lasnamäe linnaosa eakaid, puuetega inimesi, lastega peresid ja teisi abivajajaid. Keskuse eesmärk on pakkuda sotsiaalteenuseid, mis aitavad elanikel oma toimetulekut parandada ja säilitada.

Sotsiaalkeskuse uue maja ehitamine läks maksma 2,85 miljonit eurot. Hoone ehitamist alustasid Eviko AS ja Eviko Inseneribüroo OÜ, ehitustööd lõpetas Montreco OÜ.

Järgmisel teisipäeval, 10. detsembril korraldab Lasnamäe linnaosa valitsus kella 14-16 Lasnamäe sotsiaalkeskuses avatud uste päeva: kell 14 algavad ekskursioonid, kus tutvustatakse ruume ja tegevusi (vajalik eelregistreerimine telefonidel 621 8998, 5301 0410), kell 15.10 on tervitused ning 15.30 annavad kontserdi Indrek Kalda ja Priit Pihlap.