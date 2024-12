«Lausa ootasin, et mind pandaks vangi.» Lootuse külas päästetakse noorte sõltlaste elusid

Oktoobris sõlmiski justiitsministeerium Lootuse külaga lepingu pakkumaks trellidele alternatiivi, et sõltuvuse küüsis noor oma elu täiesti ära ei rikuks. Praegu on seda võimalust kasutanud neli 20ndates eluaastates noormeest ja neiut, kes on näiteks vanglast tingimisi enne tähtaega vabanenud ja kellele on määratud käitumiskontroll või siis on nende vastu algatatud kriminaalmenetlus ja nad on ise vangla vältimiseks teenuse kasuks otsustanud.