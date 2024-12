Zelenskõi ja Berset arutasid Venemaa eritribunali loomist

«Arutasime vajadust luua agressioonikuritegude eritribunal. Oluline on tuua Vene sõjakurjategijad kohtu ette,» sõnas Zelenskõi.

Ukraina toetab koostöös oma partneritega eritribunali loomist. Seda algatust on toetanud Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee, Euroopa Parlament, NATO Parlamentaarne Assamblee, OSCE Parlamentaarne Assamblee ja ka mitmed eraldiseisvad riigid.

Agressioonikuriteo eritribunali loomise tuumikgrupi liikmesriigid võtsid novembris vastu avalduse, milles kinnitatavad töö jätkamist selle nimel, et luua Ukraina vastu toime pandud agressioonikuriteo üle kohtu pidamiseks eritribunal.

Avaldusega kinnitavad eritribunali loomise tuumikgrupi liikmesriigid, et on pühendunud tööle selle nimel, et luua efektiivne Ukraina vastu toime pandud agressioonikuriteo eritribunal ja võtta vastutusele agressiooni eest suurimat vastutust kandvad isikud. Tuumikgrupp tunnustab seejuures Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu panust eritribunali loomise protsessi ning kutsub üles ka teisi rahvusvahelisi organisatsioone ning riike eritribunali loomist toetama.