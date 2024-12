Zelenskõi kuulas ettekandeid rindelt ja Venemaa lähimatest plaanidest

«Ja see Gruusias pole muidugi ainult ühe rahva ja mitte ainult meie piirkonna probleem ehk kuidas Gruusia praegune valitsus sunnib riiki ilmselgele sõltuvusele Venemaast. See on lihtsalt häbiväärne, mida nad oma rahva vastu teevad. Ja kui Moskva kiidab seda valitsust Gruusias, siis see näitab selgelt, kelle heaks nad Thbilisis töötavad ja kelle nimel proteste laiali ajavad. Kindlasti mitte Gruusia jaoks,» seletas Zelenskõi.