Eesti plaanib järgmisel aastal sõjalistele operatsioonidele saata kuni 128 kaitseväelast

«Eesti jaoks on äärmiselt oluline, et me vaatamata keerulisele julgeolekuolukorrale oleksime valmis ka oma lähimaid liitlasi välisoperatsioonidel toetama. Praegu on meie suurim panus Iraagis, kus hetkel oleme 110 kaitseväelasega,» ütles kaitseminister Hanno Pevkur.