Läänemetsa auto lõhkumise organiseeris Vene sõjaväeluure ülesandel tuntud Kremli-meelne aktivist

Käimasolevas kriminaalmenetluses kogutud tõendid viitavad, et Hantsom planeeris ja valmistas rünnakuid ette GRU juhtimisel, huvides ning ülesandel tegutsevate Ilja Botšarovi ja Alik Hutšbaroviga. Hutšbarov mõisteti Eesti Vabariigi vastases kuriteos süüdi ka 2016. aastal. Kuna Botšarov ja Hutšbarov on Venemaal, on nad kuulutatud rahvusvaheliselt tagaotsitavaks. Kogutud tõendid viitavad, et Hutšbarov kavandas ja valmistas ette rünnakuid ka Eesti Vabariigis asuvate mälestusmärkide ja muu vara vastu ning kaasas oma tegevusse teisi inimesi.