Amet: ministeeriumi kehv töö pole kindlustuse süü!

«Hindasime, kas PZU, kui osutab ainukesena patsiendivastutuskindlustust, on monopol või turgu valitsevas seisundis. Leidsime, et veel on liiga ennatlik seda hinnangut anda,» selgitas ameti haldusmenetluste valdkonna juht Kadri Lepikult, kes uuris asja Eesti hambaarstide liidu taotluse peale.

Isegi kui PZU oleks turgu valitsevas seisundis, ei tähenda see Lepikulti sõnul veel seda, et PZU rikuks midagi. «Siis on tal eriline positsioon ja ta peab käituma nii, et ei kuritarvitaks seda seisundit,» ütles ta. «Võib olla aasta pärast me hindame, et PZU on siis turgu valitsevas seisundis – üle 40 protsendi turust - ja hakkame analüüsima, kas kuritarvitab seda.»