UURING: paljudel inimestele on avaliku varjumiskoha kasutamisest lausa eluohtlik arusaam

16 protsenti Eesti elanikest, sealjuures lausa lausa 31 protsenti noortest usub, et ohuteavituse korral tuleb esimese asjana varjuda avalikku varjumiskohta, selgus päästeameti oktoobri kui elanikkonnakaitse kuu järgsest küsitlusest. Avalik varjumiskoht on aga mõeldud sõjaseisukorras kasutamiseks neile inimestele, kes viibivad avalikus ruumis.

Uuring näitab, et avalikke varjumiskohti peetakse ekslikult universaalseks lahenduseks. Näiteks arvab kolmandik vastanutest, et need sobivad varjumiseks ka ekstreemsete ilmastikuolude korral ning viiendik usub sama üleujutuste puhul. Tegelikkuses avatakse avalikud varjumiskohad sõjaolukorras selleks, et kaitsta peavarjuta inimesi mürsukildude ja ohtliku plahvatuse eest. Ekstreemsete ilmastikuolude korral piisab siseruumidesse varjumisest, üleujutuste puhul võivad maa-alused varjumiskohad koguni ohtlikud olla.