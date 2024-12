Väljaku ala ligikaudse suurusega 2600 ruutmeetrit paikneb raudtee ja Kauba ning Jalgpalli tänavate vahel. «Park annab kesklinlastele võimaluse mitmekülgsete sportlike tegevuste harrastamiseks asukohas, mille juures on palju liikumist, aga mis seni pole sihipärast kasutust leidnud,» ütles Kesklinna vanem Sander Andla.

Umbes 1000 ruutmeetrile maa-alast on ette nähtud pumptrack’i rada. Ruumi kavandatakse ka teedevõrgustik, puhke- ja pealtvaatajate alad, haljastus, LED-valgustus, veeäravoolusüsteem ja väljakut piiravad piisava kõrguse ja tihedusega turvaaiad, et kaitsta kasutajaid raudteele sattumise eest.

Projekti koostas projekteerimisbüroo K-Projekt. Väljaku ehitus jääb 2025. aastasse, valmimine on kavandatud tuleva aasta juulisse.

Pumptrack on üle maailma noorte seas populaarne kallakute, lainete ja kurvidega ringrada, millel saab sõita ratta või rulaga. Pumptrack’i fookus pole siiski mitte trikkide ega hüpete tegemisel, vaid eeskätt sellel, et saada oma sõiduk liikuma just selle raja vormi ära kasutades, ise minimaalselt hoogu andes.