Metropoliit Aleksander maeti ümber Eestisse.

«See on osa meie ajaloost, meie ajalooline mälu, mille siia tagasi tõime,» lausus EAÕK metropoliit Stefanus.

EAÕK avalike suhete nõunik tõi pressiteates välja, et kirik on tegelnud teise maailmasõja ajal Rootsi Stockholmi emigreerunud ja seal EAÕK järjepidevust kandnud metropoliit Aleksandri säilmete Eestisse toomise küsimusega aastaid ning nüüd sai see teoks tänu metropoliit Aleksandri perekonna ja lähedaste ning Tallinna Issanda muutmise koguduse ülempreester Aleksander (Aivar) Sarapiku järjekindlale tööle.