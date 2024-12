Politsei pidas Lääne-Virumaal kinni narkokuritegudes kahtlustatava mehe

Kriminaalbüroo juhi sõnul ei ole narkootikumid ohuks ainult neid tarvitavate inimeste elule ja tervisele vaid need mõjutavad ka kõikide teiste inimeste heaolu. Ida prefektuuri politseinikud on sel aastal juhtimiselt kõrvaldatud juba üle 140 narkojoobe kahtlusega juhi, aasta varem oli see arv 30 ringis. «Kui küsida narkojoobes juhtide käest, miks nad rooli istuvad, siis üldjuhul saame vastuseks, et nad tarvitasid eelmisel päeval ja nende hinnangul on rooli istumine ohutu, aga nii see ei ole. Sama on ka alkoholijoobes juhtide puhul. Mõlemal juhul väheneb oluliselt juhi tähelepanu ja reaktsioonikiirus,» rääkis Juuse.