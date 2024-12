Nõmme jõuluturg on avatud laupäeval, 7. detsembril kella 11-17, turulettidelt leiab palju kodumaist käsitööd ja toidukaupa.

«Ehtes kuusk ja jõuluvalgustused on Nõmme Ema pargi ümbruse muutunud tõeliseks jõulumaaks. Esimesi advendiüritusi – Liisi Koiksoni kontserti Rahu kirikus ja ühist advendiküünla süütamist käisid paljud nõmmelased juba nautimas,» sõnas Nõmme linnaosa vanem Karmo Kuri.

«Nõmme jõuluturg pakub mitmekülgsete kauplejate abil võimaluse soetada jõulukingid ühest kohast ning samal ajal nautida kohalike kultuurikollektiivide ülesastumisi. Tõotab tulla imeline koguperepäev,» lisas linnaosavanem. Enamus kauplejatest on nõmmekad, sel aastal kauplevad teiste seas ka keraamik Kadri Kaerma ja kunstnik Kadri Roosi.

Mitmekülgse kultuuriprogrammi eest hoolitsevad Nõmme huviringid, peaesinejaks on ansambel Antsud, kes astub üles kell 15. Lastele on ponisõit ja loomulikult tuleb külla ka jõuluvana. Lisaks muule programmile avab oma uksed ka Nõmme päästekomando, kus kell 11–15 toimub igal täistunnil ekskursioon.

Nõmmelaste jaoks on oluline kellaaeg 15.45, kui kuulutatakse lõppenuks Tõelise nõmmeka bingo. Esimesed bingokaardid, kus 16 ruutu erinevate Nõmme ürituste ja tegevustega, jagati välja veebruaris ja kümme kuud on nõmmekatel olnud aega bingoruute täita. Kõik täidetud bingokaardid lähevad loosirattasse ja jõuluturul selgub, kes võidab peaauhinna – jalgratta. Kogumiskasti (Mia Pagari terrassil) võib tuua ka poolenisti täidetud bingokaardi, sest välja loositakse ka kümmekond lohutusauhinda, milleks on värsked sõõrikud, uisupargi pääsmed ja Nõmme meened.