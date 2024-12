Tsahkna: meie vastus Venemaa agressioonile kujundab maailma tulevikku

«Eesti ettevõtted on Katari turust väga huvitatud ja Katar on ka Eesti üks prioriteetriike piirkonnas,» ütles Tsahkna. Ta lisas, et koostöö edendamiseks korraldas Eesti hiljuti Pärsia lahe piirkonna turupäeva, kus osales 150 ettevõtet.

Tsahkna märkis, et Eestil on digiarengu valdkonnas 30-aastane kogemus, mida oleme valmis jagama. «Meid ühendab sügav huvi innovatsiooni ja ettevõtluse vastu ning näeme, kui olulised need on majanduse elavdamiseks.»