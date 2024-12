Liiklusõnnetustes on aasta jooksul elu kaotanud ligemale kümme alaealist

Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Ilona Litvinova ütles Postimehele, et iga alaealisega juhtunud liiklusõnnetus on erakordne ja traagiline. Kui aasta jooksul hukkunuid on juba peaaegu kümme, siis selle aasta novembrikuu lõpu seisuga on kannatada saanud 355 alaealist.

Litvinova kommenteeris, et statistiliselt on alaealised kõige rohkem viga saanud ühesõidukiõnnetustes ja sõidukite kokkupõrgetes. Enamasti on vigastatud või hukkunud olnud jalgratturid, kergliikuri juhid, sõitjad sõidukis või jalakäijad. Selle kohta, kui pikalt vigastatud on pidanud haiglas olema või milliseid terviseprobleeme neil õnnetuse järel on esinenud, prokuratuur ega politsei infot ei jaga.