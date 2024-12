Ühendekspeditsioonivägi – kaitseallianss, mis lubab NATO-sugusel monstrumil lihaseid soojendada

Iseenesest põhjuseid vähemalt teoreetilisel, mõttemängude tasandil küsida, kas JEF dubleerib NATOt või konkureerib sellega, mõni ikka leidub: 2017. aastal liitusid JEFi-ga Soome ja Rootsi, kes veel tol hetkel ei olnud NATO liikmed, seega polnud kahe alliansi liikmeskonna vahel täielikku kattuvust. Euroopa Liidu armee tulevikuidee puhul on kardetud, et ega see äkki NATOga konkureeri ja seega võiks sama kõhklus laieneda ka JEFile. Kaitseuuringute Keskuse teadur Tony Lawrence leidis novembrikuises tekstis, et paljude võimaluste kõrval, mida JEF pakub, toob see ka kaasa omad riskid. «Üks ilmne (risk) on, et NATOst eraldi seisev julgeolekustruktuur võib päädida võitlusega ressursside nimel, julgeolekukokkulepete killustumise ja dubleerimisega,» kirjutas Lawrence.