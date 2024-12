«Meie jaoks on see väga toores. Ühed ütlevad, et tuleks uus seadus kirjutada, teised, et tuleks seda kõvasti muuta,» selgitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees, siseminister Lauri Läänemets. Ta pole enda sõnul rahul kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärkidest taganemisega, samuti jääb segaseks, kuidas ettevõtjad ja inimesed plaanitavate muutustega kohanevad.