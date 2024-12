Zelenskõi sõnul vajab Ukraina tõhusaid julgeolekutagatisi

«Ja on veel üks asi, mis oli allkirjastamisel väga oluline, kuid täna ei vääri isegi palju sõnu. Täna on Budapesti memorandumi 30. aastapäev. Kümme aastat sõda. See dokument ei töötanud ühtegi päeva. Ja tänu sellele saavad nüüd kõik maailmas teada, et julgeoleku tagamiseks ei piisa ainult riigi allkirjast, mõnest kinnitusest või lubadusest,» rääkis president.