Zelenskõi: Gruusia huvide müümine Putinile ei too midagi head

«Täna on palju sündmusi. Otsus kehtestada sanktsioonid neile Gruusias, kes müüvad riigi huvid Venemaale. On oluline, et samasuguseid põhimõttelisi otsuseid langetaksid meie partnerid kõikjal maailmas ehk eurooplased, ameeriklased ja üldiselt kõik, kes väärtustavad rahvaste sõltumatust ja õigusriiki. Gruusia huvide müümine Putinile ei too Ivanišvili jaoks midagi head,» rääkis riigipea.

President Zelenskõi allkirjastas varem päeval määruse, millega jõustati riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu otsus sanktsioonide kohta Gruusia venemeelse valitsuse vastu.

Riigipea teatas, et Ukraina on kehtestanud sanktsioonid partei Gruusia Unistus asutaja Ivanišvili ja tema 19 kaaskondlase vastu. Presidendi hinnangul on tegemist inimestega, kes müüvad Gruusia ja rahva huve.

Kiiev kehtestas neljapäeval sanktsioonid Gruusia peaministrile Irakli Kobahhidzele, Moskva-meelse võimuerakonna Gruusia Unistus miljardärist asutajale ja riigi tegelikule juhile Ivanišvilile ning veel 17 inimesele karistuseks ülemäärase jõu kasutamise eest Euroopa Liidu meelsete meeleavalduste mahasurumisel.

«Allkirjastasin äsja seadluse, mis jõustab Riigi Julgeoleku- ja Kaitsenõukogu otsuse sanktsioonide rakendamise kohta. Need on sanktsioonid Gruusia praeguse valitsuse selle osa vastu, kes loovutab Gruusiat Putinile,» ütles Zelenskõi Telegrami videopöördumises, viidates agressorriigi Venemaa diktaatorile Vladimir Putinile.

President rõhutas, et Gruusias protestitakse praegu just selle vastu. Lisaks toonitas Zelenskõi, kui oluline on, et partnerid sõnastaksid praegu oma seisukoha ja ütleksid ausalt välja, mis toimumas.

«Ja me peame tegutsema,» toonitas riigipea.

«Rahvusvahelistes suhetes juhtub nii, et kui te jätate õigel ajal vastamata või kui te ei vasta põhimõttekindlalt, siis võite lasta raisku aastakümned ja riigid jäävad ilma vabadusest,» selgitas president.

Zelenskõi rõhutas, et selles piirkonnas ei tohi kedagi kaotada – ei Gruusiat, Moldovat ega Ukrainat. Peab end koos Moskva vastu kaitsma.

Vastav seadlus sanktsioonide rakendamise kohta nr 816/2024 avaldati Ukraina riigipea veebilehel.

Dokumendi lisas on kirjas, et sanktsioonid kehtestati 19 Gruusia kodanikule, sealhulgas Ivanišvilile kümneks aastaks.