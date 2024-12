Lõuna-Korea valitsuspartei juhi sõnul kujutab president endast ohtu

«Kui president Yoon jätkab presidendiametit, siis on suur oht, et sõjaseisukorra väljakuulutamisega sarnased äärmuslikud teod võivad korduda, mis võib seada Lõuna-Korea riigi ja selle kodanikud suurde ohtu,» ütles Han.

Erakonnaliidri kommentaarid peaaegu tagavad selle, et piisavalt seadusandjaid hääletab laupäeval presidendi tagandamise poolt. Hani kommentaarid olid ühtlasi täielik kannapööre tema neljapäevasest seisukohast, mil ta ütles, et tõkestab tagandamismenetluse ja nõudis, et kõik parteiliikmed ühineksid Yooni toetamiseks laupäevasel hääletusel.