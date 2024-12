Marek Jürgenson liitus Isamaaga

«Mul on hea meel, et Isamaa Tallinna meeskond tugevneb. Marek Jürgensoni tugev ettevõtluskogemus annab sellele väärt panuse ja ma tervitan teda Isamaa ridades,» ütles erakonna esimees Urmas Reinsalu.

Isamaa Tallinna piirkonna juhi Riina Solmani sõnul on senine koostöö Jürgensoniga olnud tulemuslik. «Marek on olnud linnavolikogus Isamaa fraktsiooni liige nüüdseks üle kuu aja ja mul on hea meel, et meie koostöö seal on nõnda sujunud, et ta otsustas erakonnaga liituda. Tema kogemused tugevdavad Isamaa Tallinna meeskonda ning neljapäevalgi, enne erakonna liikmeks saamist, käis ta nõustamas meie linnaosa vanemat,» ütles Solman.