Läti RB Raili töötajate palgad maksavad kinni Leedu ja Eesti

Läti rahvusringhäälingu uudisteportaal LSM kirjutab, et Balti riikidel on kokkulepe, et riigid panustavad igal aastal proportsionaalselt RB Raili ettevõtte halduskulude katteks. Need osamaksed tehakse iga riigi eelarvest.

Läti transpordiministeeriumi Rail Baltica aseriigisekretär Kristine Malnaca kinnitas, et tänavu oleks Läti pidanud panustama üle 900 000 euro, kuid seni pole seda tehtud. Ta rääkis, et ministeerium oli juba suvel valitsuselt raha küsinud, kuid tulutult.

«Alates suvest on meil olnud valitsuses üsna raske iga Rail Baltica projektiga seotud otsus. Saate aru, et need otsused ei tule praegu kergelt, sest vastuseta on tõesti palju küsimusi,» sõnas Malnaca.

Teedeministeerium on koostanud teaberaporti 2024. ja 2025. aastal vajamineva täiendava riigieelarvelise rahastuse kohta. Taotletav kogusumma on enam kui 20 miljonit eurot, mida on sel aastal vaja Riia pearaudteejaama ja Riia lennujaama tööde jätkamiseks. Sellest summast ligi miljon on sissemakse RB Raili.

Malnaca nõustus, et RB Railiga seotud kulutused olid teada ja need ei tulnud ootamatult, kuid siiski loodetakse raha saada ettenägematute kulude fondist.

Läti raadio küsis kommentaari ka peaministrilt, kuid pole seni vastust saanud.