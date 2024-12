Eesti kuulutas välja varitseva õhuründemoona hanke

Varitsev õhuründemoon võib olla nii mehitamata õhusõiduki- (UAV) kui ka droonipõhine ning sellel võib olla küljes kaamera objektide tuvastamiseks ööpäevaselt. Selline droon kannab lõhkepead või laskemoona, mida on võimalus kukutada kas sihtmärgile või suunata koos drooni endaga sihtmärki.

RKIKi relvastuse kategooriajuhi Ramil Lipu sõnul on hanke eesmärk raamleping mitme pakkujaga õhuründemoona tervikvõime hankimiseks.

Tervikvõime alla kuuluvad lennuvahendid, sealhulgas eraldi FPV (first person view) ja muud droonid, mida saab kohandada sõjaliseks otstarbeks, sihitus ja signaali pikendamiseks kasutatavad vahendid, maapealsed tugiüksused ning selle juurde kuuluvad vahendid koos koolituste, väljaõppe, elutsükli tagamise ja vajaliku hooldusteenusega.

Sellised lahendused võimaldavad rünnata sihtmärki äärmiselt täpselt ning vähendada ümbritsevale kaasnevat kahju. «Ukraina sõda on näidanud, et varitsev õhuründemoon või ka ründedroonid on väga tõhus vahend vastase peatamiseks ja äärmiselt täpsete löökide andmiseks,» ütles Lipp.