INIMESTEST AEGAMÖÖDA Svitlana. Ema, kes jäi Hersoni

Seda rääkis mulle Svitlana. Svitlana Horieva on fikser Hersonist. Fikser on inimene, kes aitab ajakirjanikke ja filmitegijaid nende töös. Loob vajalikke kontakte, leiab inimesi, keda intervjueerida. Vormistab load liikumiseks ja teab täpselt piiranguid ja reegleid, mida võib ja mida ei tohi teha. Viib ajakirjanikud sinna, kuhu on vaja ja kuhu saab minna. Kui ta oleks olnud Zunino fikser, ei oleks ta mingil juhul viinud teda Antonovi silla juurde. Sest see on vasakkaldal elutsevate Vene okupantide pideva tule all. Snaiprite jaoks mugav harjutusväljak.