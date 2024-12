«Tallinnal ei ole mitte ühtegi adekvaatset põhjust haridusleppega mitte ühinemiseks. Isamaa erakonna haridusvaenulik käitumine kannab vaid parteipoliitilist eesmärki seista vastu haridusministri soovile vähendada õpetajate töökoormust, parandada palga- ja karjäärivõimalusi,» ütles Jašin. «Just pealinnas on üle 350 klassikomplekti, kus on enam kui 26 õpilast. Kui hariduslepe on kuskil aktuaalne, siis seda Eesti suurimas omavalitsuses Tallinnas. Isamaa samm näitab, et poliitilise mänguilu huvides ollakse valmis seisma vastu ükskõik millisele Eestit edasiviivale reformile. Kahtlemata löödi sellega Tallinna koalitsioonile nuga rindu ning edaspidi ei maksa oodata ladusat koostööd.»

Jašini arvates jäi Eesti ajaloo esimene pikaajaline ja laiapõhjaline hariduslepe poliitiliste tõmbetuulte keeristesse. «Läbirääkimiste ajal võtsid paljud Eesti linnad ja vallad negatiivse hoiaku juba algusest peale, mille tagajärjel said leppe eesmärgid vähe ambitsioonikad. Iroonia seisneb selles, et vaatamata korduvatele vastutulekutele ei suvatsenud enamik kohalikke omavalitsusi haridusleppega sellegipoolest liituda,» ütles Jašin.

Solman: sõnamurdliku haridusleppega pole võimalik ühineda

Isamaa Tallinna piirkonna juhatus arutas neljapäeval haridusminister Kristina Kallase välja pakutud hariduslepet ning otsustas soovitada Tallinna linnavalitsusel leppega mitte ühineda, kuna selle sisu on sõnamurdlik.

Isamaa Tallinna piirkonna esimees Riina Solman ütles otsust kommenteerides, et suur osa omavalitsustest on haridusleppe suhtes skeptilised ning see on tema hinnangul põhjendatud.

«Isamaa jaoks on oluline, et haridusminister Kristina Kallase poolt välja pakutud haridusleppe eesmärkide täitmiseks oleks tagatud kohalikele omavalitsustele ka vastavad rahalised vahendid. Välja pakutud hariduslepe on aga pettus, sest ei riigi eelarves ega valitsuse heaks kiidetud eelarvestrateegias ei ole ette nähtud leppe täitmiseks vajalikke rahalisi vahendeid. Ammugi ei täida hariduslepe õpetajate kollektiivse töötüli lõpetamiseks varem antud lubadusi. Ootame, et hariduslepe täidetakse sisuga,» rääkis Solman.

«Tallinnas oleme kogu linnavalitsuse ja haridusala abilinnapea reaalsete tegudega näidanud, et haridus on meie jaoks prioriteet. Oleme 2025. aasta eelarves ette näinud vahendid õpetajate töötasu alammäära tõstmiseks 100 euro võrra ning täiendavate tugispetsialistide palkamiseks. Samuti oleme suurendanud õpetajate palkade diferentseerimisfondi. Järgmise aasta sügisel on esimene kord, kui üheski 1. klassis ei õpi rohkem kui 24 õpilast,» märkis Solman.

Solmani sõnul ootab Isamaa Tallinna piirkond, et valitsus hakkaks täitma oma varem antud lubadusi ja need lisatakse haridusleppesse, millisel juhul oleks võimalik Tallinnal sellega ühineda.