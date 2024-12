Tallinna ajalooliste hoonete omanikud saavad tuleval aastal rekordilise toetuse

Valdkonna eest vastutava abilinnapea Madle Lippuse (SDE) sõnul on omanike huvi toetuse kasutamise vastu aasta-aastalt suurenenud, seetõttu on kavas ka järgmise aasta eelarves toetuste mahtu tõsta 750 000 euroni. «Linnapoolsed toetused on täiendavaks motivatsiooniks omanikele heaperemehelikult taastada kultuuripärandit, mis on sageli tavalistest ehitustöödest märkimisväärselt kulukam. Meie senine kogemus näitab, et linlased on võimalusel alati head varahoidjad ning üks hästi korda tehtud ajalooline fassaad või detail motiveerib ka naabermaja elanikke,» ütles Lippus.